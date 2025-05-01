البطولة العربية لألعاب القوى: ذهبيتان وفضية لسيدات الجزائر

تألقت الرياضة الجزائرية من جديد على المضمار العربي، وهذه المرة من بوابة البطولة العربية لألعاب القوى التي تحتضنها مدينة وهران.

بعد أن تمكنت العداءات الجزائريات من تحقيق نتائج مميزة أكدت الحضور القوي للجزائر في المنافسات الإقليمية.

ففي منافسات القفز العالي سيدات، تمكنت العداءة، دارينا هديل رزيق، من انتزاع الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء تقني رائع فرضت به نفسها على المنافسات. مؤكدة أنها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في أم الألعاب.

أما في سباق 100 متر حواجز سيدات، فقد خطفت هامل رحيل الأضواء بفضل انطلاقتها القوية وسرعتها الكبيرة. لتحرز الميدالية الذهبية وتُضيف تتويجًا جديدًا لرصيد الجزائر في البطولة.

من جهتها، تمكنت العداءة، بن قاسي منال، من حصد الميدالية الفضية في نفس السباق. مؤكدة هي الأخرى الحضور القوي للجزائريات على المستوى العربي.