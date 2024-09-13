البطولة العربية لألعاب القوى.. ميدالية ذهبية جديدة في رصيد الجزائر

حقق الرياضي الجزائري، يونس عياشي، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية في الألعاب العربية لألعاب القوى لأقل من 18 سنة.

المتواصلة فعالياتها، بمدينة الطائف السعودية، إلى غاية 16 سبتمبر الجاري.

و تمكن الرياضي الجزائري، يونس عياشي، من تحقيق الميدالية الذهبية، في القفز العالي، برقم وطني جديد 2.11 متر.

للإشارة، ارتفع رصيد الجزائر في البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 18 سنة، إلى 7 ميداليات (3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات).