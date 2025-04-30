البطولة العربية لألعاب القوى.. ياسر تريكي يتوج بذهبية الوثب الثلاثي

تألق النجم الجزائري ياسر تريكي في نهائي مسابقة الوثب الثلاثي ضمن البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في مدينة وهران.

وتمكن من إنتزاع الميدالية الذهبية عن جدارة بعد أن حقق قفزة بلغت 16.84 متر. مؤكدًا تفوقه على منافسيه في أمسية رياضية جزائرية بامتياز.

وجاء في المركز الثاني السعودي سامي بخيت الذي نال الميدالية الفضية بقفزة بلغت 16.14 متر. بينما عاد المركز الثالث والميدالية البرونزية لمواطنه حسن داوشي الذي سجل 16.08 متر.

بهذا الإنجاز، يؤكد تريكي مرة أخرى مكانته كأحد أعمدة ألعاب القوى الجزائرية والعربية، ويمنح الجزائر ميدالية ذهبية جديدة تُضاف إلى رصيدها في البطولة.