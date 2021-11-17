البطولة العربية لدراجة الطريق 2021 ..ايمن جابر يفوز بالبرونزية

تمكن السبّاق الجزائري أيمن جابر من الفوز بالبرونزية ضمن منافسة البطولة العربية لدراجة الطريق 2021. كما فاز ايمن جابر بالبرونزية في اليوم الرابع من سباق عام على الطريق لذوي الهمم العالية.

إلى جانب ذلك، تعالت الأفراح والأهازيج لدى الوفد الجزائري الذي تنقل لمساندة الدراجيين الجزائريين بما فيهم السباق جابر.

كما عبّر عدد من المتابعين لخبر فوز جابر بالبرونزية. حيث قال “شكرا يا بطل لقد شرفتنا في اول تجربة منافسة ودولية وخارج ارض الوطن. مزيد منا المتابرة والتدريب وسوف تصل الى الدهب بادن الله ايمن البطل”.

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