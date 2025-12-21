البطولة العربية لرفع الأثقال.. ارتفاع رصيد الجزائر إلى 12 ميدالية

أهدت البطلة الصاعدة في رياضة رفع الأثقال، نادية كتابي، الجزائر 3 ميداليات في ثاني أيام البطولة العربية، الجارية وقائعها بالدوحة القطرية، في الفترة ما بين الـ 20 والـ 27 ديسمبر الجاري.

ونجحت البطلة الجزائرية المتألقة. في انتزاع الذهب والفضة، في منافسات وزن 49 كلغ. فئة “الأكابر” التي جرت اليوم الأحد، وبذلك، بحصدها ميدالية ذهبية وفضيتين.

وافتتح البطل الصاعد قصي شعبي، أمس السبت، رصيد الجزائر من الميداليات. بأداء ومشرف في وزن 60 كلغ، وحصد 9 ميداليات متنوعة في مختلف الفئات.

وحصد قصي شعبي، 3 فضيات في فئة “الأشبال” و3 أخرى في فئة “الأواسط” إلى جانب 3 ميداليات برونزية في فئة “الأكابر”.

ونوهت الصفحة الرسمية لاتحادية رفع الأثقال بأرقام قصي شعبي. مؤكدة أنها انجاز كبير لرباع شاب ينافس الكبار. ويصعد على منصات التتويج في ثلاث فئات مختلفة في نفس البطولة.