البطولة العربية لكرة السلة..سفير الجزائر بقطر يكرم نادي إتحاد العاصمة

كرم السفير الجزائري بدولة قطر، صالح عطية، نادي إتحاد العاصمة لكرة السلة، بعد مشاركته في البطولة العربية لأندية.

بعد أن قدم ممثل السلة الجزائرية، مستويات راقية في المنافسة وتمكن من بلوغ ربع نهائي المنافسة.

ونشرت السفارة الجزائرية بقطر اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، صور لتكريم السفير صالح عطية لأعضاء نادي إتحاد العاصمة لكرة السلة.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن هذا التكريم نظير المشاركة المميزة و المشرفة لكرة السلة الجزائرية حيث قدم عروضا قوية خلال البطولة و سجل عدة نتائج ايجابية امام فرق محترفة ذات مستوى عال.