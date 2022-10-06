البطولة العربية لكرة السلة.. وداد بوفاريك يسقط أمام بيروت اللبناني
بقلم حواز عبد النور
حقق اليوم الخميس فريق بيروت اللبناني الفوز على وداد بوفاريك الجزائري (88-74).
وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة العربية لكرة السلة، الجارية فعالياتها في الكويت.
وشهدت المباراة تفوق بيروت في كل الأرباع، حيث انتهى الأول 17-15، والثاني 48-35، والثالث 73-47.
كما عرفت المواجهة تألق نجم وداد بوفاريك، زيتون ربيع، الذي وقع 22 نقطة كأفضل مُسجل في فريقه.
وتجمد رصيد وداد بوفاريك عند نقطة وحيدة قبل المواجهة القادمة أمام الجهراء الكويتي.
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