البطولة العربية لكرة السلة.. وداد بوفاريك يسقط أمام بيروت اللبناني

حقق اليوم الخميس فريق بيروت اللبناني الفوز على وداد بوفاريك الجزائري (88-74).

وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة العربية لكرة السلة، الجارية فعالياتها في الكويت.

وشهدت المباراة تفوق بيروت في كل الأرباع، حيث انتهى الأول 17-15، والثاني 48-35، والثالث 73-47.

كما عرفت المواجهة تألق نجم وداد بوفاريك، زيتون ربيع، الذي وقع 22 نقطة كأفضل مُسجل في فريقه.

وتجمد رصيد وداد بوفاريك عند نقطة وحيدة قبل المواجهة القادمة أمام الجهراء الكويتي.