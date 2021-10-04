البطولة العربية لكرة السلة.. وداد بوفاريك يفوز على حضرموت اليمني

تغلب فريق وداد بوفاريك على حضرموت اليمني بنتيجة (101/71) في المباراة التي جمعت بينهما أمسية اليوم الإثنين على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وذلك على هامش آخر مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، التي تستضيفها إلى غاية التاسع من الشهر الجاري.

وينتظر وداد بوفاريك مواجهة الأهلي المصري والفتح السعودي لتحديد الطرف الثاني الذي سيصعد إلى ربع نهائي البطولة العربية للسلة مع الفريق الأحمر.