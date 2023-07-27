البطولة العربية للأندية.. مباريات اليوم الأول والقنوات الناقلة

تنطلق ظهيرة اليوم الخميس، فعاليات البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان للأندية”، بإجراء عدة مواجهات في القمة تجمع بين أقوى الأندية العربية.

ولحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة سيواجه الترجي التونسي نظيره الإتحاد السعودي، بملعب مدينة الملك فهد على الساعة 20.00 مساء بالتوقيت المحلي.

ولذات المجموعة، سيلاقي الصفاقسي التونسي نظيره الشرطة العراقي، بملعب مدينة الملك فهد على الساعة 16.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي المجموعة الثانية، سيواجه الأهلي الليبي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات الهلال السعودي، بملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، على الساعة 18.00 مساء بالتوقيت المحلي.

ولذات المجموعة، سيواجه السد القطري، خصمه الوداد المغربي، بملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، على الساعة 14.00 زوالا بالتوقيت المحلي.

كما ستكون هذه المواجهات منقولة عبر قنوات SSC السعودية التي تمتلك حصرية حقوق البث، أو بالإشتراك في تطبيف SHAHID VIP.