البطولة العربية للجيدو.. الجزائر تُتوج بـ6 ميداليات في اليوم الأول

أحرز عناصر النخبة الوطنية لرياضة الجيدو. 6 ميداليات ذهبية. خلال فعاليات اليوم الأول. من البطولة العربية للجيدو قطر 2023.

بعد تتويج زرداني هود، بالميدالية الذهبية في وزن اقل من 73 كلغ، و ايساحين فايزة، بالميدالية الذهبية في وزن اقل من 52 كلغ.

وتُوج لاعب الجيدو، يعقوبي بلال بالميدالية الفضية، في وزن أقل من 60 كلغ، ولاعبة الجيدو قدور هوارية بالميدالية الفضية، فئة أقل من 48 كلغ.

كما حققت بوعكاش زينة بالميدالية الفضية فئة 57 كلغ، وحقق شراد رشيد، ميدالية برونزية في وزن أقل من 66 كلغ.