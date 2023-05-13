البطولة العربية للروبوت بقطر.. فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية

احرز فريق عمالقة البويرة التابع لمدرسة التكنولوجيا بسور الغزلان المرتبة الثانية، في فئة الاصاغر للبطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

والتي اقيمت بدولة قطر مابين 6 و 9 ماي الجاري بقيادة المدربين زكرياء شيباني وكذا نادية شودار.

وجاء هذا التتويج في فئة افضل تصميم روبوت سونو مبتدأ نلعا المتسابقين قاسم دعاء وبولعراس ادم.

البطولة عرفت مشاركة 15 دولة عربية مثلها الفريق الوطني الجزائري بـ47 مشارك ممثلة في 6 فرق من مختلف ولايات الوطن.

وحقق نتائج باهرة، ممثلة في فريق الاغواط اكابر الذي احتل المرتبة الثانية في مسابقة الذكاء الاصطناعي.

وكذا فريق قسنطينة احرز المرتبة الثالثة وقد حظي افراد الفريق الوطني بتكريم السفير الجزائري بقطر وكذا وزير التربية والتعليم القطري.