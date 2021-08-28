البطولة العربية للسيدات.. المنتخب التونسي يفوز على السودان بـ12 هدفا

حقق المنتخب التونسي للسيدات، فوزا تاريخيا، على نظيره السوداني، بـ12 -1، ضمن بطولة كأس العرب للسيدات الجارية بمصر.

فبعد التعادل السلبي لسيدات المنتخب التونسي في الجولة الأولى، أمام لبنان، جاءت الانتفاضة أمام منتخب السودان، ضمن الجولة الثانية.

ونجحت اللاعبة التونسية ايمان مشارة من تسجيل ثلاثية، لتتداول زميلاتها على تسجيل باقي الأهداف، فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب السوداني عن طريق روان عبد المنعم.

يذكر أن سيدات المنتخب الجزائري، سيواجهن المنتخب الفلسطيني، ضمن الجولة الثانية هذه البطولة، أمسية اليوم السبت، بحثا عن ثاني فوز لهن، بعد ذلك المحقق في الجولة الأولى أمام منتخب الأردن بـ2-1.