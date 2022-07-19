البطولة العربية للشباب.. المُنتخب الوطني لكرة السلة يهزم السعودية

تغلب المنتخب الوطني الجزائري على نظيره السعودي بنتيجة 69-29 في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة للشباب.

حيث تفوق الخضر على مدار الفترات الأربعة ليُنهي الفترة الأولى لصالحه 16-8.

كما وسع الفارق في الفترة الثانية 34 -13، وانتهت الفترة الثالثة لصالح الخضر 55-22.

وتغلب أمس الإثنين المُنتخب الوطني على نظيره القطري بنتيجة (87-60).

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره المصري بنتيجة (76-73) في ثاني مبارياته ضمن المنافسة.

وكان شبان المنتخب الوطني قد فازوا الخميس على الكويت بنتيجة 44/99 في أول مباراة لهم في البطولة.