البطولة العربية للشباب.. المُنتخب الوطني لكرة السلة يهزم قطر

تغلب اليوم الإثنين المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة على نظيره القطري بنتيجة (87-60).

وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى بالبطولة العربية للشباب.

والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى يوم 21 جويلية الجاري.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره المصري بنتيجة (76-73) في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة لأقل من 18 سنة.

وكان شبان المنتخب الوطني قد فازوا الخميس على الكويت بنتيجة 44/99 في أول مباراة لهم في البطولة.

ويشارك في البطولة بجانب المنتخب القطري كل من السعودية، والكويت، والجزائر، والإمارات، ومصر البلد المضيف.