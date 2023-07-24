البطولة العربية.. مدينة أبها تستضيف مواجهات شباب بلوزداد بدور المجموعات

كشف الإتحاد العربية لكرة القدم، عن المدن التي ستستضيف فعاليات البطولة العربية للأندية، التي ستُقام على الأراضي السعودية بداية من 27 جويلية لغاية 12 أوت.

وحسب ماكشف الإتحاد العربي عبر تويتر، اليوم الإثنين، فإنه من المقرر أن تستضيف منطقة عسير الواقعة جنوب غرب المملكة السعودية، فعاليات دور المجموعتين الثانية والرابعة.

ومن المنتظر أن يخوض ممثل الجزائر شباب بلوزداد في هذه البطولة، مواجهات دور المجموعات بمدينة أبها، بمواجهة الرجاء في الجولة الأولى بملعب مدينة الأمير سلطان بأبها يوم الجمعة.

كما سيواجه الشباب في الجولة الثانية، نادي الوحدة الإماراتي في ذات الملعب، بتاريخ 31 جويلية الحالي، فيما سيواجه الشباب الكويت الكويتي في الجولة الثالثة بملعب أبها.

وفي حال تأهل شباب بلوزداد لربع نهائي ونصف نهائي المنافسة، فمن المنتظر أن يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، أو ملعب الملك فهد بالطائف مواجهتي الفريق الجزائري.