البطولة المحترفة.. الكشف عن حكام الجولة الـ 23

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام مباريات الجولة الـ 23 من البطولة المحترفة للموسم الجاري 2025-2026.

وستقام الجولة الـ 23 والتي ستكون مبتورة، من مواجهتي ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. أمام مستقبل الرويسات ووفاق سطيف، يوم الجمعة القادمة.

واختارت لجنة التحكيم، مصطفى غربال، لإدارة قمة الغرب، بين أولمبي الشلف والضيف ترجي مستغانم، وذلك، بمساعدة بلعروسي أمين، ووهاب أسماء فريال، بينما تم تعيين بوخالفة نبيل في “الفار” بمساعدة ورد بن سلامة ياسين.

فيما سيقود الثلاثي، دهار يحيى، رزقة محمد أمين وكصار مصطفى. مباراة شباب قسنطينة وضيفه نجم بن عكنون، مع تعيين أكرم مشايرية حكما لـ”الفار” رفقة حمايدي محمد.

وبخصوص المواجهة العاصمية بين المولودية والمُضيف أتليتيك بارادو. سيسديرها الحكم لطفي بوكواسة، رفقة الثنائي هواري داود وقاوة كريم. وسيكون علو رضوان في تقنية “الفار” بمساعدة بلوط بلال.