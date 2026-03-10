إعــــلانات
البطولة المحترفة.. الكشف عن حكام الجولة الـ 23

بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام مباريات الجولة الـ 23 من البطولة المحترفة للموسم الجاري 2025-2026.

وستقام الجولة الـ 23 والتي ستكون مبتورة، من مواجهتي ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. أمام مستقبل الرويسات ووفاق سطيف، يوم الجمعة القادمة.

واختارت لجنة التحكيم، مصطفى غربال، لإدارة قمة الغرب، بين أولمبي الشلف والضيف ترجي مستغانم، وذلك، بمساعدة بلعروسي أمين، ووهاب أسماء فريال، بينما تم تعيين بوخالفة نبيل في “الفار” بمساعدة ورد بن سلامة ياسين.

فيما سيقود الثلاثي، دهار يحيى، رزقة محمد أمين وكصار مصطفى. مباراة شباب قسنطينة وضيفه نجم بن عكنون، مع تعيين أكرم مشايرية حكما لـ”الفار” رفقة حمايدي محمد.

وبخصوص المواجهة العاصمية بين المولودية والمُضيف أتليتيك بارادو. سيسديرها الحكم لطفي بوكواسة، رفقة الثنائي هواري داود وقاوة كريم. وسيكون علو رضوان في تقنية “الفار” بمساعدة بلوط بلال.

وجاءت باقي تعيينات حكام الجولة الـ 23 على النحو التالي:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎اللجنة الفدرالية للتحكيم الر ابطة موبيليس 2026 مارس 2026 الجزائ 2025 الجولة 23 حكم فیدیر مساء حكم فیدیو ورد بن سلامة ياسين رخالفة نبيل حملیدي محمد قريد محمد عدة أول مساء مشايرية أكرم ثتي وهاب أسماء فربوال حكم رنيسي ن_خرورورائد بلعروسي أمين --------- كصار مصطفی الرقم غريال مصطفی ساعيل مصطفى رزقة محمد الأمين القادر المباريات الشلف مستغانم القسنطيني عکنون البيض شریف خلد انيس الثلالي لمين رضوان 2 يحي حسين إيرير عبد العالي بلكبير عبد الرحمان بويمة هیثم 3 قاوةكریم مهدي صاولي الياس هواري داود طويلب بومدين بقواسة لطفي الساورة موهران برادو مالجزائر خنشلة القبائل زرهوني عباسأكرم ببقى طيب 6‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/YLkKn
