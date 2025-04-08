البطولة المحترفة.. الكشف عن حكام الجولة الـ 22

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام الجولة الـ 22 من البطولة المحترفة.

وستلعب لقاءات هذه الجولة، المبتورة من الداربي العاصمي، بين المولودية والاتحاد (مؤجلة). أيام 10 و11 و12 أفريل الجاري، على أن تختتم يوم الـ 14 من الشهر ذاته. بمواجهة شباب قسنطينة والمضيف مولودية وهران.

وسيدير قمة الجولة الـ 21، التي ستقود الوصيف شباب بلوزداد، إلى بشار، لملاقاة شبيبة الساورة، بعد غدٍ الخميس، الحكم ايبرير، بمساعدة كل من شلالي ومناصر.