البطولة المحترفة.. الكشف عن حكام اللقاءات المتأخرة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية، حكام اللقاءات المتأخرة من البطولة المحترفة، المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وعيّنت ذات اللجنة، الثلاثي طيب بودربالي، وصحبي وكسار، لإدارة لقاء يوم غدٍ الثلاثاء، بين اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو، ضمن تسوية الجولة الـ 11. فيما سيقود “الفار” الحكم علو، بمساعدة قوراري.

أما بخصوص المباراة المتأخرة عن الجولة الـ 12، بين مولودية الجزائر والضيف شبيبة الساورة، المقررة يوم الأربعاء، سيديرها الثلاثي، صحراوي وزرهوي وبولفلفل. فيما سيكون بن براهم، حكما لـ “الفار” بمساعدة الحكمة وهاب فريال.

بينما سيدير القمة المتأخرة عن الجولة الـ 13 بين شباب بلوزداد والضيف شباب قسنطينة. يوم الخميس المقبل، الحكم دهار، بمساعدة كل من بوتيبة ورزقة، في حين سيقود “الفار” رفيق عوينة، بمساعدة بوزيت.

للإشارة فإن اللقاءات الثلاثة، مبرمجة بملعب 5 جويلية 62.

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