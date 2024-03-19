البطولة المحترفة.. قمة مثيرة بـ 5 جويلية وبلوزداد في خرجة مفخخة

تلعب اليوم الثلاثاء، مواجهتين متأخرتين من البطولة المحترفة، الأولى تجمع اتحاد العاصمة بوفاق سطيف، في قمة لا تقبل القسمة على اثنين، بينما ستكون الثانية بأهداف متباينة بين شباب بلوزداد ومضيفه نجم مقرة.

وستشد الأنظار إلى ملعب 5 جويلية، الذي سيحتضن صدام “البوديوم” بين اتحاد العاصمة بـ 29 نقطة ووفاق سطيف بـ 33 نقطة ضمن تسوية الجولة الـ 18.

وستكون المباراة بـ 6 نقاط، على اعتبار أن الفائز بها سيعزز حظوظه حظوظه في ضمان مشاركة قارية. حيث ستسمح للوفاق باعتلاء الوصافة بـ 36 نقطة. بينما سيرتقي الاتحاد إلى المركز الـ 4 ومباراة متأخرة.

وفي لقاء لا يقل أهمية عن سابقه، يحل بطل الجزائر شباب بلوزداد. صاحب 31 نقطة (لقاءين آخرين متأخرين) ضيفا ثقيلا على ملعب الإخوة بوشليق بمدينة مقرة لملاقاة النجم المحلي. ضمن تسوية الجولة الـ 17.

ويبحث الشباب عن انتصار يعود به إلى سباق المنافسة على لقب بطولة الموسم الجاري. في حين أن المضيف نجم مقرة صاحب المركز 13 بـ 21 نقطة، سيرمي بكل ثقله من أجل تحقيق الفوز والابتعاد نسبيا عن منطقة السقوط.

برنامج لقاءات اليوم:

نجم مقرة – شباب بلوزداد (ملعب الإخوة بوشليق سا 15:30)

اتحاد العاصمة – وفاق سطيف (ملعب 5 جويلية سا 22:00)