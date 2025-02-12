البطولة الإفريقية للريشة الطائرة.. الجزائر تتأهل للنهائي

تمكن المنتخب الوطني للريشة الطائرة، اليوم الأربعاء، من التأهل لنهائي البطولة الإفريقية.

وتقام بطولة إفريقيا بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي” خلال الفترة بين 10 و16 فيفري الجاري.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النهائي، لفئة “الفرق مختلط”، بعد فوزه على نظيره المصري، حامل اللقب (3-2) في الدور النصف النهائي.

وحقق المنتخب الوطني مشواراً مميزا في هذه البطولة. إذ فاز في دور المجموعات أمام كل من الكاميرون، مستضيف البطولة بنتيجة 0-5. والمنتخب الغاني بالغياب 5-0.