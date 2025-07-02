البطولة العربية لكرة السلة للسيدات: الجزائر تفتح المنافسة بهزيمة أمام مصر

استهل المنتخب الجزائري لكرة السلة للسيدات مشاركته في البطولة العربية المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة، بهزيمة قاسية أمام صاحب الأرض والجمهور، المنتخب المصري، بنتيجة 54 مقابل 89،.

في مباراة ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة التي تحتضنها صالات مجمّع ملعب القاهرة الدولي، في الفترة من 1 إلى 8 جويلية 2025.

ودخلت العناصر الوطنية اللقاء بنيّة تقديم أداء مشرّف أمام أحد أبرز المنتخبات العربية. لكن السيطرة المصرية كانت واضحة منذ الربع الأول. إذ فرضت لاعبات الفراعنة إيقاعًا سريعًا ولعبًا منظمًا مكّنهُن من توسيع الفارق تدريجيًا. في ظل صعوبة في إنهاء الهجمات وافتقاد التركيز من جانب الجزائريات.

ورغم بعض المحاولات من لاعبات “الخُضر” للعودة في اللقاء، خصوصًا في الربع الثالث، إلا أن التفوق الفني والبدني للمنتخب المصري حال دون تقليص الفارق، ليُحسم اللقاء بفارق مريح للمضيفات.

للإشارة، سيواجه سيدات الخُضر لكرة السلة في الجولة الثانية منتخب تونس، غدا الخميس، في إطار الجولة الثانية من المنافسة.