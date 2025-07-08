البطولة العربية لكرة السلة.. سيدات الخُضر يكتفين بالمركز الرابع بعد الخسارة أمام الأردن

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة - سيدات – مشاركته في البطولة العربية بخسارة جديدة أمام نظيره الأردني، في المباراة الترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث، التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعرفت المواجهة ندية كبيرة بين المنتخبين، قبل أن تحسمها الأردنيات لصالحهن بنتيجة 71 مقابل 67. في لقاء تميز بأداء قوي من الجانبين وطابع تنافسي حاد. خاصة في ظل التوتر الرياضي الذي طبع العلاقة بين اللاعبات منذ لقائهن السابق في دور المجموعات.

وبهذه الهزيمة، تلقت سيدات “الخُضر” ثالث خسارة لهن في البطولة، ليكتفين بالمركز الرابع، وسط أداء تحسّن تدريجيا خلال مشوار المنافسة، لكنه لم يكن كافيًا لحصد ميدالية.

يذكر أن المنتخب الجزائري شارك في الدورة العربية بطموحات متوسطة. مع التركيز على منح الخبرة الدولية للاعبات الشابات، في أفق التحضير للاستحقاقات المقبلة قارياً ودولياً.