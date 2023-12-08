البعثة الجزائرية الايطالية تختتم أبحاثها الأثرية بالطارف

اختتمت البعثة الجزائرية-الايطالية أعمالها في إطار برامج التعاون الجزائري الإيطالي في مجال البحث الأثري، بولاية الطارف.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تندرج الأعمال، ضمن اتفاقية تعاون علمي بين المركز الوطني للبحث في علم الآثار. و مخبر الدراسات الممتلكات الثقافية التابع لجامعة تورنتو الايطالية.

وقامت البعثة العلمية بعدد من أشغال البحث الميداني لمشروع الخريطة الأثرية للشرق الجزائري بإقليم ولاية الطارف.

وتتمثل هذه الأشغال في عملية المسح الأثري وتوثيق المعالم والمواقع الأثرية وادراجها ضمن الخريطة الأثرية الرقمية للقطر الجزائري.

وفي نفس السياق انطلقت أعمال البعثة الجزائرية-الايطالية في مجال البحث الاثري في عصور ما قبل التاريخ بولاية جانت.

وتأتي هذه المهمة العلمية في إطار اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ من جهة وجامعة سابيانزا بروما من جهة أخرى.

ويشارك في هذه الأبحاث، خبراء الديوان الوطني للحضيرة الثقافية للطاسيلى انجر. حيث ستجري الفرق العلمية المشتركة أعمال المسح الاثري بمنطقة تادرارت بسلسلة جبال الطاسيلي.

وتأتي هذه الأعمال العلمية المشتركة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى تشجيع البحث الاثري والانفتاح على الخبرات الدولية في المجال.