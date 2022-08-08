البعثة الجزائرية تحظى بتكريم من الوفد الفلسطيني المشارك في الألعاب الإسلامية

حظيت البعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب الإسلامية 2022 بتركيا، بتكريم رمزي من الوفد الفلسطيني.

وقام الوفد الفلسطيني، بتكريم نظيره الجزائري، تعبيرا منه عن المحبة والتقدير التي يكنونها للجزائر شعبا وحكومة.

كما استغل وفد البلدين هذه فرصة تواجدهما بالمدينة الجامعية “سلجوق” بتركيا، لأخذ صورة تذكارية خلال هذا التكريم.

وياتي هذا، على هامس مشاركة الجزائر، وفلسطين، في الألعاب الإسلامية 2022، الجارية حاليا بمدينة غونية التركية.