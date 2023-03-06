البعثة الجزائرية لإغاثة ضحايا زلزال تركيا وسوريا: “تكريم رئيس الجمهورية اعتزاز و فخر لنا”

أبدى، المكرمون من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوسام الاستحقاق الوطني من درجة “عشير”. من أعضاء سلك الحماية المدنية والقوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي والهلال الأحمر الجزائري فخرهم واعتزازهم بهذا التشريف والتكريم.

وأكد العقيد عاشور فاروق، مدير الاحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن هذا التكريم يعد “شرفا كبيرا”. و”تحفيزا لمواصلة العمل والحفاظ على مستوى الجودة والفعالية التي تسمح بضمان سلامة وأمن المواطنين الجزائريين بطريقة فعالة”.

واسترسل قائلا “هذا التشريف يشجع على مواصلة تدخلات الحماية المدنية خارج الوطن لانقاد وإسعاف ضحايا الكوارث بنفس النجاعة والاحترافية والكفاءة”.

وفي هذا الصدد، أكد أن الجزائر “لديها فرق تتميز بمواصفات وخصائص تؤهلها بالتدخل خارج الوطن”. خصوصا الكفاءات البشرية والمادية والتجهيزات الحديثة والاستقلالية من جانب الإيواء والإطعام وحتى عتاد التدخل.

كما شكر العقيد جومي عبد القادر، قائد طائرة بالقوات الجوية للجيش الشعبي الوطني، رئيس الجمهورية على التكريم. الذي حضي به وأفراد بعثة الإغاثة، مؤكدا أن “الجزائر كانت دائما سباقة في مجال العمل الإنساني”.

في حين، صرحت ياسمين قريشي، من الهلال الأحمر الجزائري، والتي تسلمت من يد الرئيس تبون وسام الاستحقاق بدرجة “عشير”. أن هذا التكريم هو بمثابة “تشجيع واعتراف بالمجهودات المبذولة.

كما أعربت قريشي عن أملها في أن يكون هذا التكريم “حافزا قويا” يدفع الشباب الى المزيد من العمل التطوعي. في إطار الهلال الأحمر الجزائري وترسيخ ثقافة التطوع والمساعدة. معتبرة أن “الأيام الستة التي قضتها بسوريا في اسعاف منكوبي الزلزال شكلت فارقا في عملها التطوعي”. و”رسخت لديها معاني التضامن والتكافل”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى وسام الاستحقاق الوطني من درجة “عشير”، الى 307 عضوا من أسلاك الحماية المدنية وأفراد القوات الجوية للجيش الشعبي الوطني و الهلال الأحمر الجزائري الذين شاركوا في عمليات اجلاء و اسعاف منكوبي و ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا و سوريا في شهر فبراير الماضي.