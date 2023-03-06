العون فارس علي متأثرا.. “الطفل الذي أنقذته فقد جميع أفراد عائلته”

أبدى، المكرمون من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوسام الاستحقاق الوطني من درجة “عشير”. من أعضاء سلك الحماية المدنية والقوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي والهلال الأحمر الجزائري فخرهم واعتزازهم بهذا التشريف. مؤكدين أن ما قاموا به من عمليات انقاذ واسعاف لضحايا ومنكوبي زلزال تركيا وسوريا. إنما هو عمل تضامني تلبية لنداء الإنسانية الذي كانت الجزائر دائما سباقة للاستجابة له.

وعلى هامش حفل التكريم، صرح لـ”وأج”، عون الحماية المدنية، فارس علي، أول عضو من البعثة. الذي قلده رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق الوطني من درجة “عشير”، أن هذا التكريم “شرف كبير و تاريخي” لسلك الحماية المدنية.

وأكد عون الحماية المدنية، الذي بدى متأثرا جدا بدموع الفخر، بأن “تضحيات الحماية المدنية”. “وبسالة أفرادها في انقاذ الأرواح واجب وطني تسعى للقيام به على اكمل وجه”.

كما أشار إلى أن التفاعل الكبير مع الفيديو الذي نشر له و هو ينتشل طفلا تركيا من تحت الأنقاض زاده فخرا بانتمائه لسلك الحماية المدنية. و قال :”قبل الطفل، كنا قد قمنا بانتشال ثلاثة أحياء و الطفل الذي انقذته كان قد فقد جميع أفراد عائلته وكان خائفا”. و”حاولت بكل عفوية ان أهدئ من روعه و إعطائه الإحساس بالأمان”.

كما أشاد فارس علي بالمرافقة “النوعية” للبعثة من طرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف”. “و سعي الدولة الى ترقية أداء هذا السلك النظامي”.