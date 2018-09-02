البعثة الجزائرية للحج تودع شكوى لدى السلطات السعودية ضد شركة “فلاي ناس”

أقدمت البعثة الجزائرية للحج على ايداع شكوى لدى السلطات السعودية ضد شركة “فلاي ناس” السعودية.

وجاءت هذه الشكوى بعد تأخر رحلات العودة وصلت الى 24 ساعة.

التأخر في الرحلات أدى الى تسجيل تذبذب في الرحلات وتسجيل حالات احتجاج للحجاج بالبقاع المقدسة.

وعقد المنسق العام لمكتب شؤون حجاج الجزائر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة اجتماعا طارئا

حضره عدد من اطارات البعثة الجزائربة من جهة و المدير العام لمساندة الأعمال بالشركة الناقلة “طيران ناس”

حيث تمّ إبلاغه شفويا وتذكيره بالمراسلات والمتابعات المتعددة والصادرة عن مكتب شؤون حجاج الجزائر منذ أكثر من 72 ساعة بخصوص التذبذب الذي شهدته رحلات العودة الخاصة بالحجاج،

كما تم اطلاعه على المسار الذي انتهجته البعثة الجزائرية باللّجوء لمختلف الأطراف السعودية ذات الصّلة على غرار وزارة الحج والعمرة، وإمارة مكة المكرمة للتدخل السريع لوضع حدّ لهذه الوضعية المقلقة والتي نجم عنها تأخر ثلاث رحلات عن موعد إقلاعها.

هذا وقد تعهد المدير العام لمساندة الأعمال بالشركة بتصحيح الوضع وتدارك الخلل ابتداء من هذا المساء.