 البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة.. رئيس الجمهورية يثمن أدائهم المشرف 

أثنى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم على الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة.

وخلال ترأسة إجتماعا لمجلس الوزراء “ثمن الرئيس تبون الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع”.

وجاء في بيان مجلس الوزراء “قبل اختتام مجلس الوزراء, قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عرضا شاملا حول المستجدات الدولية لاسيما التطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ثمن الرئيس الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع”.