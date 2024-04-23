البعثة الطبية لموسم الحج.. تكفل صحي تام وفرق متنقلة للإسعافات الأولية

قال محمود دحمان رئيس البعثة الطبية لموسم الحج 1445 هـ، 2024، أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح موسم الحج.

وأضاف دحمان على هامش اليوم التحسيسي للبعثة الطبية لموسم الحج الحالي، أن البعثة الطبية متكونة من 122 عضوا. منهم أساتذة في الطب أخصائيين وأطباء عامون، صيادلة وممرضين للتكفل بالحجاج الميامين البالغ عددهم أكثر من 41 ألف حاج. مشيرا إلى أنه تم تقسيهم إلى فرق مكونة من 86 عضو في مكة، 85 عضو في المدينة و5 أعضاء في جدة.

وأشار ذات المتحدث، أن هنالك وحدة صحية مركزية في المدينة المنورة ووحدتين جواريتين نظرا للإكتضاظ الكبير في مكة. بالإضافة كذلك إلى وحدة إستشفائية تتضمن 20 سرير لتقليص المشقة والتعب على الحجاج. مشيرا إلى أن البعثة الطبية مزودة بأدوية تقارب 8 طن بكل الإختصاصات والتكفل الصحي سيكون كامل وشامل.

كما أفاد دحمان إلى أنه تم تسخير فرق متنقلة للإسعافات الأولية في المدينة المنورة ومشاعر. لتسهيل عمل البعثة وسنكون أحسن سفراء للجزائر في الخارج.