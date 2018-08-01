«البــوشــي» يهــدي رئيــس مصلحــة التعمير لعين البنيان عمرة بـ70 مليونا

الأخير حرر له محضر مطابقة مزور لبنايته ورئيس البلدية السابق وقّع عليه

بناية «البوشي» كانت عمارة من 7 طوابق ورخصة البناء تنص على 4 طوابق فقط

رئيس مصلحة التعمير مسجل بالصوت والصورة بعدما تسلم الرشوة في مكتب «البوشي»

دفع كمال شيخي المدعو «البوشي» ما قيمته 70 مليون سنتيم رشوة لمدير التعمير ببلدية عين البنيان، لتجاوز العراقيل التي واجهته في إعداد شهادة المطابقة، بعدما ضرب عرض الحائط ما تضمنته رخصة البناء التي تنص على إنشاء بناية من 4 طوابق زائد الطابق الأرضي، في حين شَيّد الأخير بناية من 7 طوابق إلى جانب الطابق الأرضي.

كشف مصدر قضائي لـ النهار عن تورط رئيس بلدية عين البنيان السابق «ع.ن» ورئيس مصلحة التعمير بالبلدية «ك.ع»، اللذين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، حيث تم وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، وإيداع رئيس مصلحة التعمير رهن الحبس.

ويتابع أيضا في قضية الحال مهندس بناء كان مشرفا على متابعة أشغال تلك البناية، حيث أنه كان على علم بأمر التزوير الذي حدث من قبل رئيس مصلحة التعمير في محضر المطابقة ورئيس البلدية، وبمجرد أن وجد «البوشي» مشكلة في تسوية وثائق بنايته، تقدم إلى رئيس مصلحة التعمير الذي تدخل لصالح «البوشي».

وأشار المصدر إلى أن رئيس مصلحة التعمير المتابع بالرشوة واستغلال النفوذ في قضية الحال، قد تسلم 70 مليونا من قبل كمال شيخي بمكتبه، وأن هناك فيديو بالصوت والصورة للمتهم متلبسا بذلك، حيث قال وهو يتسلم الرشوة بمكتب «البوشي»: «خلاص راني فريتهالك أعطيني الأمانة تاعي راني رايح عمرة.. جاو في وقتهم».

ويأتي التجاوز الذي وقع فيه رئيس مصلحة التعمير لبلدية عين البنيان ضمن سلسلة التجاوزات التي وقع فيها مسؤولو عديد البلديات، حيث تم إيداع عدة مكلفين بتسيير مصالح التعمير رهن الحبس، بسبب تورطهم في تقديم تسهيلات غير مستحقة لكمال شيخي ومؤسسته الترقوية التي شيّدت عدة بنايات على مستوى بلديات العاصمة.