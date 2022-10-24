البـليـدة : تسجيـل حريـق بغـابـة سيـدي سرحـان

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، حريقا عـلى مستـوى غـابـة سيـدي سرحـان في البليدة.

وأشار بيان مصالح الحماية المدنية لولاية البـليـدة أنها سيطرت عـلـى الحـريـق وتعـمـل عـلى إطفائه.

من جانب آخر، سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، 32 حريقا تسبب في إتلاف أكثر من 22 هكتار خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الحماية المدنية لولاية بومرداس خلال 24 ساعة الاخيرة والمتعلقة بالحرائق. من أجل 32 حريق عبر عدة نقاط على مستوى إقليم ولاية بومرداس.

كما تم تسجل أهم الحرائق بحوش محمود سيدي داود بحوالي 1.5 هكتار. وقرية الطرفة بلدية يسر حوالي 02 هكتار. بالإضافة كذلك إلى بن يونس بلدية زموري حوالي 08 هكتارات. وحي المحجر بلدية رأس جنات حوالي هكتارين. وكذلك بلدية أعفير حوالي هكتارين. وقارة مصطفى بلدية أولاد موسى حوالي هكتار.

كما سجلت الحرائق بحي الدهوس بلدية تيجلابين حوالي هكتارين. وقرية أولاد علي بلدية رأس جنات حوالي هكتار واحد. وكذا دوار بن حدهم بلدية بومرداس حوالي هكتارين. وحريق مدجنة على مستوى حي المرملة. أين تم إخماد جميع الحرائق و منعها من الانتشار مع حماية السكان المجاورين.

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