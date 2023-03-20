البقري والغنمي بهذه الأسعار خلال رمضان

أعلمت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال لحوم القصابة. الذين يرغبون إقتناء لحوم الغنم والبقر، عليهم التوجه إلى مذبح المتعامل الاقتصادي خلاف بلقاسم ببلدية البرواقية من أجل التزود باللحوم.

وأشارت مديرية التجارة لولاية المدية أن سعر شراء لحم البقر يقدر بـ 1200 دج، وسعر البيع للمستهلك 1300 دج.

كما أفادت أن سعر شراء لحم الغنم بـ 1700 دج وسعر البيع للمستهلك بـ 1800 دج.

وقد قال المستشار بوزارة الفلاحة ميلود تريعة، أنه تم ضبط سوق اللحوم والبقوليات وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار ميلود تريعة خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن هناك عدة عوائق كانت السبب في عدم تطبيق الأهداف المرجوة. داعيا إلى ضرورة تطبيق مخرجات مجلس الوزراء. خاصة ما تعلق بمجال العقار حيث سيتم تطبيق رزنامة في القريب العاجل لتحسين عامل الانتاج.

وفيما يخص الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت مؤخرا تحت شعار ” من أجل ضمان اجتماعي مستدام”. قال تريعة أنه تم إعادة النظر في نظام ضبط السوق وإسداء المهام إلى ديوان الخضر و الفواكه. بحيث ستكون هناك كميات دقيقة وكبيرة وموزونة للمحافظة على مدخول الفلاحين والمستهلك. وتم تكليف الجزائرية للحوم بضبط سوق اللحوم الحمراء بالنسبة للتخزين والذبح وضبط السوق ونقاط البيع.

كما سيقوم الديوان المهني للحبوب بتسويق -يضيف المتحدث ذاته- البقول الجافة بأسعار معقولة ومدروسة. مذكرا بأن هذا القرار جاء للحفاظ على الإنتاج الوطني والقضاء على الاستيراد العشوائي .