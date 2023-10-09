البق..الجراد وصراصير “المورمون”: العالم يحارب الحشرات !

أصبحت الحشرات بأشكالها المختلفة تهدد في العديد من دول العالم لدرجة أنها تحولت إلى رعب وذعر. وكان آخرها “بق الفراش” الذي انتشر في الأماكن العامة في باريس الفرنسية. مما أدى إلى حالة كبيرة من الجدل.

و تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، بالإضافة إلى انتشاره في المستشفيات. و بعض دول السينما و الفنادق في العاصمة الفرنسية.

وحسب تقارير صحفية فإن فرنسا ليست وحدها التي تعانى من انتشار “بق الفراش” فقد أعربت المكسيك عن مخاوفها من انتشار هذه الحشرات وتم اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة.

كما تعيش أوروبا حالة من القلق بسبب انتشار النمل الأحمر الناري. خاصة أن هذا النوع من النمل شره و مقاوم و يمكن أن تسبب لدغته موت الحيوانات بحسب صحيفة “إل موندو” الإسبانية. و قالت الصحيفة، إن هذا النوع من النمل تم العثور عليه في صقلية بالقرب من مدينة سيراكيوز.

كما غزت أسراب من الجراد مساحات واسعة من منطقة سردينيا في إيطاليا تأثر ما يقرب من 500 نشاط اقتصادي.

فيما تعانى الولايات المتحدة حاليًا من انتشار “صراصير المرمون”. حيث انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل توثق تعرض ولايات يوتا وأوريجون ونيفادا إلى غزو أسراب صراصير “المورمون”. التى غطت الطرق والعديد من المنازل والمزارع.