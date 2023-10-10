البق في الطائرات.. الجوية الجزائرية تكشف !

خصصت الخطوط الجوية الجزائرية، حزمة من الإجراءات الاحترازية بخصوص حشرة بق الفراش. كما أشار الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، إلى أن الأخيرة تقوم بتطبيق بروتوكول. وهذا على الرحلات القادمة من مختلف عواصم البلدان التي تعرف انتشار كبير للحشرة.

كما تهدف هذه الإجراءات والبروتوكول، إلى منع دخول حشرات بق الفراش التي تعرف غزو العالم، خاصة فرنسا.

وأضاف أندلسي، أن على مستوى العملياتي الجوية الجزائرية، تقوم الأخيرة، بتطهير الطائرات بمواد مسجلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشركة، أن “لحد الساعة لا يوجد إخطار من طرف الجوية الجزائرية فيما يخص حشرة بق الفراش”.

بالفيديو.. انطلاق عملية تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار “البق”

وانطلقت عملية تعقيم طائرات شركة طاسيلي القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة “البق” في الجزائر.

وقال كريم بحار المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران “المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر”.

وأضاف المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيار أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات.

وقد إتخذت وزارة الصحة والسكان عدة إجراءات إستباقية لمحاربة إنتشار أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل “البق”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين إعتمادها لتفادي إنتشار أي تطور وبائي. أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق. يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، و ذلك على مستوى نقاط الدخول. تطبيقا للوائح الصحية الدولية (RSI 2005) و مهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود. و تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر.