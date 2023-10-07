البق يغلق المدارس في فرنسا

تشهد أزمة “بق الفراش” تفاقما في فرنسا بعد الكشف عن رصد حشرات في مدرستين شمال شرقي العاصمة باريس. كما تسبب ذلك في إغلاق مدرسة في ليون وانتقالها إلى نظام التعليم عن بعد، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن إدارتي مدرستين في ضاحية “سين سان دوني” أجرتا تعقيما بعد رصد “بق الفراش” لمنع غزوه. وأن مسؤولين في المدرستين زودوا أولياء الطلاب بالمعلومات اللازمة حيال الإجراءات المتخذة.

وقال توماس بورتس النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض إن “بق الفراش” شوهد في ثانوية بضاحية “سين سان دوني” منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي. غير أن بورتس اتهم -في تدوينة عبر موقع إكس- إدارة المدرسة بعدم إعطاء الأولياء بالمعلومات. ومواصلة أنشطة التعليم مما “عرّض صحة 900 طالب للخطر”، واصفا تصرف إدارة المدرسة بـ”غير المسؤول”

كما تقرر في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، إغلاق مدرسة ألبير كامو للسبب نفسه، والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد. حسب صحيفة “لوفيغارو”.

ويأتي هذا الانتشار لـ”بق الفراش” نحو المدارس في ظل ما تثيره هذه الحشرات من قلق الحكومة الفرنسية. إثر اتساع رقعتها في العاصمة باريس، وصولا إلى القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن الحكومة تعطي الأولوية حاليا لمكافحة الحشرات مثلما فعلت في مكافحة وباء كورونا. مشيرا إلى أن هذا التزايد في باريس بسبب تغير المناخ، وأن السلطات عازمة على حل المشكلة.