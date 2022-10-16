“البكالوريا البيضاء” يوم 14ماي 2023

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن موعد البكالوريا البيضاء التي تم تحديدها يوم 14 ماي 2023، بعدما أفرجت على اختبارات الفصول التعليمية الثلاث في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأكدت وزارة التربية أن امتحان البكالوريا البيضاء والذي يعتبر آخر امتحان لمترشحي البكالوريا سيكون لمدة 5 أيام كاملة.

5 أيام نفس عدد الأيام التي يمتحن فيها التلاميذ في الإمتحان الرسمي الذي لم يعلن تاريخه بعد ومن المرجح أن يكون شهر جوان القادم.

وكانت “النهار” قد نشرت تفاصيل الإختبارات الفصلية بالتواريخ مثلما نشرته وزارة التربية في بيان لها اليوم الأحد.

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