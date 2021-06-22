البكالوريا.. التلاميذ يراهنون على الفلسفة وعلوم طبيعية والمحاسبة

سيكون تلاميذ البكالوريا، خلال اليوم الثالث، من الامتحان المصيري، على موعد مع 3 مواد أساسية ذات معامل لا يقل عن 6. وبدى المترشحون بجميع الشعب بنفسية مرتاحة بعد يومين من مرور الاختبار، باستثناء شعبة تسيير واقتصاد الذين تدمروا من مادة الرياضيات.

ويجتاز اليوم الثلاثاء، تلاميذ البكالوريا لدورة 2021، شعبة آداب، مادة الفلسفة، وشعبة علوم تجريبية مادة علوم طبيعية. أما شعبة تسيير واقتصاد فهم على موعد مع مادة المحاسبة.

وأجمع تلاميذ شعبة علوم تجريبية، وتسيير واقتصاد، في اليوم الثاني من الامتحانات، على أن مواضيع مادة الرياضيات كانت صعبة. وقال التلاميذ في ميكروفون النهار، إن الموضوع الأول كان معقدا، فيما استطاعوا حل الموضوع الثاني قليلا.

ومن جهتهم، أعرب مترشحو شعبة آداب وفلسفة، عن تفاؤلهم بعد أن كان موضوع مادة الرياضيات في متناولهم. وسيجتاز التلاميذ لجميع الشعب في الفترة المسائية، مادة الانجليزية التي يعول عليها كثيرا شعبة لغات.

وأشرف، امس الأحد، وزير التربية على انطلاق اختبارات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، لأزيد من 731 ألف مترشح، حيث تم توزيعهم على 2528 مركز. وتجري الامتحانات لهذه الدورة، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أين تم وضع بروتوكول صحي للحد من الوباء.

وبلغ تعداد المترشحين، 723.731 مترشحا، سيجتازون امتحان البكالوريا من 20 إلى 24 جوان،يمثلون 459.545 مترشح متمدرس، منهم 180.833 ذكور و278.712 إناث. فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 178 . 272 مترشح (099 . 140 من الذكور و 079 . 132 من الإناث).

ويجتاز 5084 مترشحا محبوسا امتحانات البكالوريا ، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء “4977 محبوسا و107 محبوسة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة.

ووفق المصدر نفسه، يتم إغفال أوراق الإجابات الخاصة ببكالوريا 2021 على مستوى 18 مركزا. وتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين. وسيتم بداية من 1 جويلية، فتح مراكز التصحيح، وتستمر إلى غاية الـ19، وتخصيص مركز واحد وطنيا لإعلان نتائج الإمتحانات.