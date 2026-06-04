البكالوريا..الصيف وتشريعيات جويلية محور اجتماع والي العاصمة

ترأس، مساء اليوم الأربعاء، الوزير الوالي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي. خصص جدول أعماله لمتابعة التحضيرات للأحداث الهامة القادمة.

وبخصوص الترتيبات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا 2026، تم التأكيد خلال الاجتماع على تجهيز المراكز بالوسائل اللوجيستية اللازمة، مع الانتهاء من التهيئة الداخلية والخارجية. ووضع مخطط تأمين المراكز من طرف مصالح الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية.

أما عن التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف لسنة 2026، فقد تم تقديم عرض تضمن تهيئة الشواطئ والمداخل المؤدية إليها. ومواقف السيارات، إلى جانب تجهيز الشواطئ بخزانات المياه والمرشات ودورات المياه. مع تنصيب مراكز الحراسة التابعة للمصالح الأمنية وأعوان الحماية المدنية. كما شملت التحضيرات تعزيز النقل نحو الشواطئ. ورفع معدل التزويد بالماء الشروب.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات باستكمال النقائص المسجلة قبل نهاية الأسبوع، لضمان توفير أفضل ظروف الاستقبال للمصطافين. كما شدد على محاربة الاستغلال غير القانوني للشواطئ ومواقف السيارات. وتعزيز جهود النظافة والحفاظ على جمالية المحيط، لاسيما وأن العاصمة أصبحت وجهة تستقطب أعدادًا متزايدة من السياح. والزوار من داخل الوطن وخارجه.

وبخصوص التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية من السنة الجارية، أكد الولاة المنتدبون على جاهزية القاعات المخصصة لاحتضان الحملة.

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