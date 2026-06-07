البكالوريا: جاهزية تامة لمراكز إجراء الامتحانات في العاصمة

أفادت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، أن مراكز الإجراء في كل الإقليم تجهزت بجميع الترتيبات اللازمة والضرورية. التي من شأنها نجاح دورة شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، وضمان السير الحسن لها من كل الجوانب.

وقامت مصالح الولاية ممثلة في المقاطعات الإدارية، المديريات التنفيذية والمؤسسات العمومية الولائية بالعمل على التهيئة الداخلية والخارجية للثانويات. والمتوسطات المعنية ومحيطها، مع تجهيزها بكل الوسائل المادية. على غرار تعزيز الربط بكل الشبكات، بالإضافة إلى ضبط مخططات عمل تمس مقاييس النقل، الإطعام، الإيواء والصحة. إلى جانب تأمين من طرف المصالح الأمنية وأعوان الحماية المدنية. وهذا تحسبا لامتحانات شهادة البكالوريا.

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