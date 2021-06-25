البكالوريا دورة 2021: متابعة 161 شخصا وحبس 64 منهم بأفعال تتعلق بالغش

شهدت إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 متابعة 161 شخصا بأفعال تتعلق بالغش وهذا على المستوى الوطني. فيما صدر في حق 64 منهم أحكام قضائية تتراوح 6 اشهر و3 سنوات حبسا نافذا.

وأسفرت حصيلة دورة 2021 عن متابعة 161 متورطا مع الأمر بإيداع 73 منهم الحبس ووضع 9 منهم تحت الرقابة القضائية.

في حين صدر أحكام بالحبس في حق 64 منهم تراوحت عموما ما بين 6 أشهر و 3 سنوات. بالإضافة إلى عقوبات بدفع غرامات مالية قدرها ما بين 100 ألف و500 ألف دينار.

وتم معاينة أعمال الغش المذكورة بإختصاص مجالس قضاء تبسة،غرداية، سطيف، تيسمسيلت، الشلف، بشار، الجلفة، الأغواط، المسيلة، قالمة، ميلة، تيبازة، البليدة.

بالإضافة إلى كل من البويرة، معسكر، مستغانم، بومرداس، باتنة، غرداية، تلمسان، بجاية، الوادي، جيجل وإليزي.

وتتمثل وقائع المتابعة في جنحة نشر مواضيع وأجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.