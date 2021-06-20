البكالوريا: ضيافات يتمنى التوفيق للتلاميذ.. “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا”

الوطني
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البكالوريا: ضيافات يتمنى التوفيق للتلاميذ.. “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا”
بقلم أسماء.ع

تمنى الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، التوفيق لتلاميذ  شهادة البكالوريا في الامتحانات الرسمية. وكتب ضيافات في تغريدة له” تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الطالبات و الطلبة المقبلين على على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا”.

وأضاف الوزير ” فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، واشرح صدورهم ويسر أمورهم ووفقهم في إمتحانهم”. تابعا “اللهم كلل تعبهم وتعب عائلاتهم بكل توفيق لعملهم واجعل لهم في كل أمورهم يسرا وفلاحا”.


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