البكالوريا: في انتظار الرياضيات.. اللغة العربية والشريعة تفتحان الشهية للتلاميذ

ظهر، التلاميذ المترشحون لنيل شهادة البكالوريا 2022، أمس الأحد في نفسية عالية، بعد اجتيازهم لمادتي اللغة العربية والشريعة الاسلامية. في حين، يعيش تلاميذ الشعب العلمية، على الأعصاب من مادة الرياضيات التي تعتبر أساسية لهم.

كما أبدى تلاميذ البكالوريا، لكل الشّعب، ارتياحهم وتفاؤلهم من نقطة اللغة العربية و الشريعة الإسلامية. و تم تقديم موضوعين للتلاميذ أحدهما شعر و الآخر نثر، حيث اختار التلاميذ الموضوع الذي وجدوه أسهل.

للإشارة، يجتاز أزيد من 700 ألف مترشح، إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020، وعلى مدار 5 أيام. موزعين عبر أكثر من 2500 مركز إجراء.

كما فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية. حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة. بالإضافة كذلك إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة. زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية. حيث لم يتم الاستغناء عن البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19 رغم تراجع عدد الاصابات.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

كما أشار بلعابد، أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة و مفبركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه التشويش على المترشحين وإرهاقهم نفسيا وجسديا.

من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة إلتزام المترشحين بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين. علما أنه سيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة و النصف صباحا بالنسبة للمترشحين. و ينطلق الإمتحان على الساعة الثامنة و النصف صباحا.

و أضاف الوزير أنه سيتم توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية.