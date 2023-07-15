البلجيكي فاندبروك مدربا جديدا لشباب بلوزداد 

كشف رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي عن اتفاقه الرسمي مع المدرب البلجيكي سيفين فاندبروك لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأكّد مهدي رابحي خطوته في تصريحه لـ “النهار” عقب مباراة شبيبة القبائل “اتفقنا مع المدرب سيفين فاندبروك البلجيكي، العقد ثم عام، على حسب العمل،و البنود بيد الإدارة ولبس المدرب، المدرب تقبل الشروط، و أضن انه مادام تقبل، ننتظر منه الكثير”.

كما أضاف مهدي رابحي “ولا مدرب ولد بالألقاب، حتى المدربين الذي فازوا بكأس إفريقيا لم يلدو من أجلها، يملك خبرة كبيرة و درب فريق الجار إلى جانب سيمبا”

وأردف رابحي “حقق ألقاب محلية، وصل إلى النهائي وأضن حسبما تكلمت معه، شعرت أنه مرتاح من هذا الجانب”.

إلى جانب ذلك، تطرق رابحي غلى قضية دراوي التي قال في شأنها “دراوي عطاني كلمة، وطيحلي كلمتي، الأنصار زعفوا و في اخر المطاف لا يوجد لاعب فوق شباب بلوزداد، اللاعبين واعون بأنهم يحملون قميص فريق كبير”.

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