البلدان الأسهل والأصعب في منح الجنسية!

كشفت دراسة أجرتها وكالة الهجرة الكندية، أن البرتغال من بين عشر دول يسهل فيها الحصول على الجنسية.

وأشار، موقع “أخبار فيزا شنغن”، فإن قائمة الدول التي تمنح الجنسية الأسهل هي هولندا والبرتغال وأيسلندا.

وتحتل البرتغال المرتبة الرابعة بين 32 دولة أوروبية تحصل على الجنسية الأسهل. حيث أصبح أكثر من ثلاثة من كل 50 مقيمًا في بلدان ثالثة مواطنين. وهو ما يعادل 6.6 في المائة من المجموع.

وجاء في التقرير، أن إستونيا هي الأولى من بين الدول العشر التي تواجه أكبر صعوبة في الحصول على الجنسية.

وتأتي لاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا في قائمة الدول الأكثر صعوبة. وتعد النمسا وليختنشتاين وسلوفاكيا الدول الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي. في حين تتبعها سلوفينيا وألمانيا، حيث تمنح لأقل من واحد من كل 50.

أما الدولة الأصعب في منح الجنسية، فهي الدنمارك. حيث يبلغ المعدل 2 بالمائة.