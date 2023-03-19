البلديات الخضراء: تمديد التعاون بين وزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

تم اليوم الأحد التوقيع على إتفاقية تمديد مشروع التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الانتقال الطاقوي في إطار مشروع البلديات الخضراء.

وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية وزير الداخلية ابراهيم مراد، وسفيرة ألمانيا بالجزائر، إليزابيت فولبرز. ويمتد هذا المشروع إلى غاية نهاية سنة 2024، وخصص له مبلغ 8.8 مليون أورو.

وقال وزير الداخلية، أن هذا التعاون سيحقق قيمة مضافة لاستراتيجية الانتقال الطاقوي التي وضعت على المستوى المحلي. خاصة وأن الجزائر دخلت عهدا جديدا يشكل فيه الانتقال الطاقوي أهم الأولويات الوطنية. مشيرا إلى البرنامج الاستثماري الذي يشمل ممتلكات الجماعات المحلية ويضمن المرافقة التقنية لها من خلال “التحسيس والتوعية والتكوين والدعم التقني للإطارات والمنتخبين المحليين”.

وشدد أيضا على أهمية ترقية التعاون الدولي، لاسيما مع الشريك الألماني، من أجل الاستفادة من الممارسة الجيدة. والأساليب الناجحة وتطوير المشاريع الحاملة للخبرة والمعرفة والمهارات التقنية لفائدة الجماعات المحلية. مبرزا أن العديد من النشاطات التي نظمتها الوزارة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كان لها “أثر جيد ونتائج مرضية”.

وأضاف الوزير أن مشروع البلديات الخضراء يعد “فرصة جديدة للتعاون بهدف تمكين أكبر عدد من الولايات والبلديات. بالاستفادة من المرافقة والدعم في مجال تحسين اجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي”.

ويهدف المشروع إلى الدعم التقني للبلديات في اطار الجهود الرامية إلى تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة. هدفه تخفيض من فاتورة الكهرباء والتقليص من إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري. وسيتم ذلك عن طريق المرافقة والدعم في مجال إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية. بالإضافة كذلك إلى تحسين الإجراءات تسيير الإستهلاك الطاقوي عن طريق وضع أنظمة معلوماتية. إعداد أدوات توجيهية دفاتر شروط ودليل منهجي لضمان جودة المنشآت. وإنجاز 12 مشروع نموذجي “منشات الطاقة الشمسية بمعدل منشأتين لكل بلدية.

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