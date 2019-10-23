البلدية ستغطي 150 يوم فقط من الإطعام المدرسي خلال 2020

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدد الأيام المتكفل بها لإطعام تلاميذ المدارس الابتدائية بـ 150 يوم.

بهدف ضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية خلال السنة المالية 2020.

كما طالب وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، بلديات الوطن بإعادة إحصاء التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي.

وحسب تعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لولاة الجمهورية.

ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تأمرهم فيها بإعادة إحصاء التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي.

كما رخصت وزارة الداخلية للبلديات وبصفة بيانية تسجيل ناتج العمليات الحسابية للتغييرات غرار توحيد قيمة الوجبة 55 دينار.

بالنسبة لولايات الجنوب و45 دينارا لولايات الشمال، مضيفة أن عدد الأيام المغطاة 150 يوم فقط.

وأضافت التعليمة أن باقي المخصصات المالية الممنوحة للبلديات بعنوان السنوات المالية السابقة تبقى مقيدة.

لتخصيص خاص وترحل إلى الميزانيات الإضافية لنفس الغرض وذلك من دون حاجة إلى ترخيص من طرف الإدارة المركزية.

كما أمرت وزارة الداخلية البلديات بتشجيع المؤسسات الناشئة، وذلك في إطار تشجيع الشباب المقاولين حاملي المشاريع المبتكرة.

كتخصيص اعتمادات مالية توجه لاقتناء حلول ذكية تنجزها المؤسسات الناشئة لاسيما في مجال عصرنة تسيير المرافق العمومية والإدارة المحلية.

للإشارة، فقد طالب وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، المسيرين المحليين بتثمين كل الإمكانيات الموجودة على المستوى المحلي.

عبر عرض الأملاك المنتجة للمداخيل لعملية المزايدة، وكذا إعداد المداولات المحددة للتعريفات المقررة .

على المستفيدين من بعض الخدمات لاسيما حظائر السيارات وأماكن التوقف شرفات المقاهي شغل المساحات العمومية لأهداف تجارية.

وحسب ذات المصدر، فإن الهدف من العملية هو تحديد كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات والأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2020.

مضيفا أن الميزانية الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2020 تكتسي طابعا استثنائيا وذا أهمية بالغة.

بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية التي تعرفها البلديات والولايات والمتميزة بالانخفاضات المحسوسة للإيرادات، لاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمهنية.