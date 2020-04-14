البليدة:توقيف ثلاثيني بتهمة القذف والتشهير في حق مؤسسات ورموز الدولة عبر الفيسبوك

ألقت مصالح الدرك الوطني بالبليدة القبض على شخص في قضية قذف بالتشهير في حق مؤسسات ورموز الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

العملية تمت إثر تداول صورة عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن عبارات قذف وإساءة إلى مؤسسات ورموز الدولة.

أين اسفرت التحريات من تحديد هوية ومكان تواجد المعني وتوقيفه وهو المدعو (ح ، م)، 34 سنة، إذ باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة تحقيقاً بشأن القضية.

كما توصلت ذات المصالح بالتنسيق مع خبراء الدرك الوطني في مكافحة الإجرام السبيراني، عن الكشف عن منشورات أخرى للمشتبه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمتضمنة في أغلبها الإساءة إلى مؤسسات ورموز الدولة، والإستهتار والتشكيك في الجهود المبذولة تطبيقاً للتدابير الصحية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا في البلاد، من أجل التصدي لإنتشار المرض المعدي كورونا المستجد (كوفيد-19).

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه بتاريخ 13 أفريل 2020، أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعه الحبس.

المشتببه فيه متابع الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها، بعبارات تتضمن قذفا عن طريق الكتابة بوسيلة إلكترونية ومعلوماتية، عرض بغرض الدعاية لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وكذا الإهانة والقذف عن طريق نشر صور والكتابة بوسيلة إلكترونية ومعلوماتية ضد مؤسسة دستورية.