البليدة: أكثر من 1200 شخص تلقوا اللّقاح المضاد لكورونا

تجاوز عدد المواطنمين الذي تلقوا اللّقاح المضاد لفيروس كورونا بولاية البليدة، 1200 شخص إلى غاية الآن.

وحسبما أفاد به مدير الصحة بالبليدة، محمد جمعي، فإنّ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ لغاية الآن 1250 شخصًا.

وأوضح أن 550 منهم من العاملين التابعين لقطاع الصحة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 1217 شخصًا.

وأكّد أنّ جميع الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا يخضعون للمراقبة المستمرة، مشيرا أنّه لم يتم لحد الساعة تسجيل مضاعفات جانبية خطيرة.

وتمّ تعميم هذه العملية التي اقتصرت في بدايتها يوم 30 جانفي المنصرم على العيادة متعددة الخدمات بحي الموز وسط مدينة البليدة.

وتشمل حاليا كل من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة لزراعة الأعضاء والأنسجة التي خصّصت للمواطنين وموظفي القطاع.

فيما تمّ فتح مصلحة خاصة لتلقيح الموظفين فقط على مستوى المستشفى الجامعي فرانس فانون.

وفي هذا السياق، أشار جمعي، إلى أن عدد الراغبين في تلقي هذا اللقاح ممّن حدّدت لهم مواعيد مسبقة يناهز حاليًا 2000 شخص.

وسيتم استدعاؤهم خلال الأسابيع المقبلة بمجرّد تحصل الولاية على حصة جديدة من اللقاح.