البليدة.. أمن أولاد يعيش يطيح بعصابة أحياء تورطت في إعتداءات وأعمال عنف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تورط أفرادها في مشاجرات واعتداءات عنيفة شهدتها الطريق المعروفة باسم “الستوب” بأولاد يعيش.

وحسب بيان لمصالح الأمن فقد جاءت العملية إثر تحريات مكثفة سمحت بتحديد هوية المشتبه فيهم حيث تم بتنسيق مع نيابة محكمة البليدة من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة.

العملية أسفرت عن حجز كمية من المؤثرات العقلية خمس قارورات من سائل مخدر عشر أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام و دراجة نارية كانت تستعمل في تنفيذ الإعتداءات.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام النيابة عن قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار ..إنشاء عصابات أحياء بغرض الاعتداء على الأشخاص.. إستعمال أسلحة بيضاء زرع الرعب في أوساط المواطنين الضرب والجرح العمدي٫ التحطيم العمدي لأملاك الغير وحيازة مؤثرات عقلية ومخدرات قصد البيع والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.