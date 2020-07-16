البليدة: أمن دائرة أولاد يعيش يوقف تاجر مخدرات حوّل منزله مكانا لتخزينها

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش التابعة لأمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط تاجر الأقراص المهلوسة بعد أن اتخذ من مسكنه العائلي مكانا لتخزينها.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز أسلحة بيضاء وأموال من عائدات بيع السموم، وجاءت العملية على اثر معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى مدينة اولاد يعيش، متخذا من مسكنه العائلي مخبأ لها.

وأضاف البيان، أنه تم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هويته وتفتيش منزله العائلي باذن من وكيل الجمهورية، أين عثرت الشرطة على قارورتين من محلول ذو الأساس المخدر و 40 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ: 228500 دينار من عائدات بيع تلك السموم، و كذا حجز اسلحة بيضاء تمثلت في: سكين، سيف و قارورة غاز ميلة للدموع، و التي عثرت عليها قوات الشرطة داخل غرفة نومه، ليتم تقديمه أمام العدالة.